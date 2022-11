Mazzarino. Presentata mozione da sei consiglieri per consentire il pagamento della Tari in 4 rate

MAZZARINO. I Consiglieri comunali D’Aleo Livio, Lo Forte Francesco, Vicari Santo, Alessi Riccardo, Cremone Carmelina e D’Asaro Vincenzo hanno chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per l’esame ed approvazione di una mozione inerente le problematiche relative al pagamento delle bollette Tari con contestuale modifica della delibera approvata dalla Giunta lo scorso 15 settembre. Nella mozione i consiglieri comunali, <prendono atto, con grande preoccupazione, delle varie situazioni di necessità e disagio che ci vengono manifestate dai nostri concittadini da quando l’Amministrazione Comunale ha disposto il recapito delle bollette della TARI 2022.

Bisogna rendersi conto – prosegue la nota – del momento sociale ed economico particolarmente difficile che stiamo attraversando, non solo a Mazzarino, ma in tutta l’Italia e nel resto d’Europa, circostanza che porta la popolazione in una situazione di grande difficoltà e timore per il futuro.

Preso atto che è iniziata solo da qualche giorno la consegna/recapito delle bollette TARI relative all’anno 2022, e che lo stesso tributo si può pagare in 3 rate, con scadenza, rispettivamente, 31.10.2022 (1^ rata, importo del 50% del totale), 15.11.2022 e 15.12.2022.

Appare evidente che la 1^ rata è già scaduta ancor prima della consegna, mentre il pagamento della 2^ rata (anch’essa per molti mazzarinesi sarà recapitata già scaduta), e della 3^ rata andranno a coincidere con altre importanti scadenze fiscali di fine anno, tasse varie, mutui bancari, bollo auto, bollette utenze domestiche acqua, luce e gas (tutte enormemente maggiorate in questa fase di forte criticità) ecc.

Da quanto sopra esposto e considerato, si prende atto della palese incapacità amministrativa dell’assessore con delega ai tributi (nonché al bilancio e finanze) di organizzare in maniera corretta e ordinata la fase della riscossione della TARI 2022. Tutto ciò, unitamente alla mancanza di adeguata programmazione dell’Amministrazione Comunale anche in merito ad altri servizi essenziali, determina notevoli difficoltà a carico di molte famiglie mazzarinesi.

A nostro parere una Amministrazione responsabile non scarica né amplifica le difficoltà a carico dei cittadini, ma piuttosto, pone in campo una programmazione adeguata al fine di alleviare e ridurre il disagio che ne può derivare per i cittadini medesimi, prevedendo 2 adeguate rateizzazioni per dare la giusta serenità e tranquillità agli stessi, in modo tale da evitare inutili contenziosi per il mancato pagamento della TARI 2022, con un aumento dell’evasione e un minor introito per la casse comunali.

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, che disciplina l’istituto della “Mozione”, consistente in una proposta concreta tendente a provocare una discussione su un argomento di particolare importanza o urgenza e a determinare una delibera del Consiglio Comunale, i consiglieri propongono al Consiglio Comunale l’approvazione della mozione in esame, al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale alla riproposizione del pagamento della TARI suddiviso non in 3 rate, bensì in 4 o più rate>.