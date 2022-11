Italia U.21 sconfitta 4-2 in amichevole dalla Germania

ANCONA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 cede 4-2 alla Germania in amichevole disputata allo stadio Del Conero di Ancona fornendo una prova di grande impegno, tenacia e grinta, condizionata delle precarie condizioni del terreno di gioco. I tedeschi si sono imposti grazie al guizzo di Huseinbasic al 23′, abile ad approfittare di una disattenzione della retroguardia della squadra di Nicolato, ad una perfetta punizione di mancino di Samardzic e alla botta angolata di Schade; poi la reazione azzurra con una splendida doppietta di Cancellieri. Nel finale rigore di Malone a chiudere il match. Un test importante in vista degli Europei che si giocheranno dal 21 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia. La Germania di Di Salvo è nel gruppo C con Inghilterra, Israele e Repubblica Ceca; per l’Italia le avversarie saranno la Francia, la Norvegia e la Svizzera, nel gruppo D. Nicolato si affida in avanti alla coppia Colombo-Cambiaghi; dall’altra parte Di Salvo sceglie dal 1′ gli ‘italianì Thaiw in difesa e Samardzic in avanti. Match subito vivace con gli azzurri che all’11’ ci provano con Vignato che però viene abilmente neutralizzato dalla difesa dei tedeschi.

Un minuto dopo tentativo mancino degli avversari con Samardzic, palla larga. Il match si sblocca al 23′ grossa disattenzione della difesa azzurra, Huseinbasic riceve palla nel cuore dell’area azzurra, mette a sedere Carnesecchi e mette in rete. La squadra di Nicolato reagisce ancora con Colombo, ma il portiere della Germania è attento e devia. Nella ripresa blackout azzurro con i tedeschi che mettono a segno due reti in tre minuti: al 52′ con una precisa punizione dai 25 metri di Samardzic (di proprietà dell’Udinese) e al 55′ con un destro secco di Schade da poco dentro l’area. L’Italia non ci sta e al 66′ accorcia con l’attaccante della Lazio Cancellieri, che controlla un pallone in area e batte Atubolu. Al 74′ è ancora Cancellieri, questa volta con un violento sinistro, ad accorciare sul 3-2. Nel finale espulsi Cittadini e Bellanova e poker tedesco con un rigore di Malone. Vince la Germania, Italia battuta 4-2.

– foto Image –

