Italia, accoltella la moglie e si costitisce

Femminicidio a Cagliari: un uomo ha ucciso la moglie a coltellate e si e’ consegnato ai carabinieri che ha incontrato per strada dopo che era stato dato l’allarme dai vicini di casa. E’ accaduto a Capoterra, comune che fa parte del citta’ metropolitana del capoluogo sardo, intorno a mezzogiorno. Vani i tentativi del personale del 118 di soccorere la donna.

La vittima si chiamava Metusev Slobodanka, 48 anni, il marito omcida Stevan Sajn, di 50 anni. Entrambi di nazionalita’ serba erano ospiti in un centro di accoglienza per migranti al centro di Capoterra.

L’uomo, ora in stato di arresto nella caserma dei carabinieri di Capoterra, si era rifugiato in una struttura del Comune, Casa Melis, aperta in occasione della commemorazione dei Caduti di guerra.

Le celebrazioni sono state interrotte quando si e’ avuta notizia dell’aggressione mortale.

La donna e’ stata trovata morta dai soccorritori del 118, chiamato dopo che i vicini avevano sentito urla. Sajn invece e’ stato bloccato nel giardino di casa Melis dai carabinieri che partecipavano alla cerimonia, con ancora in mano il coltello.

L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite.

Secondo quanto riferito da testimoni, la coppia, arrivata lo scorso agosto nel centro di accoglienza di Capoterra, litigava spesso. Non risulta che avessero figli. Parlavano in serbo, non conoscevano bene l’italiano