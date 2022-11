Il mussomelese Francesco Nucera continua a mietere successi col primo posto. Al trofeo dell’Uva Italia – Città di Canicattì – anche Désirée Di Maria

MUSSOMELI – Continuano ad emergere nello sport talentuosi sportivi mussomelesi: stavolta, con Francesco Nucera, allenato dal fratello Giovanni. Infatti a Canicattì, in una giornata autunnale dedicata allo sport, si è disputato il 1° trofeo dell’Uva Italia. Niente pioggia e così i circa 450 atleti hanno potuto partecipare, complice la benevolenza del meteo.. E’ stata una gara coinvolgente ma soprattutto una vera festa. A vincere due atleti di spessore, Francesco Nucera (Universitas Palermo) e Désirée Di Maria (Cus Catania). Cinque giri da due chilometri ciascuno con partenza e arrivo dal centralissimo viale Regina Margherita. La gara maschile è stata vissuta sul duello sportivo tra il giovane atleta nisseno e il più maturo Abdelkrim Boumalik (Atletica Canicattì). Solo all’ultima tornata Nucera ha inflitto all’avversario l’allungo decisivo chiudendo la gara con l’ottimo tempo di 32’58. A 16 secondi il marocchino che proprio sulla distanza dei 10 chilometri su strada è campione italiano di categoria. Terzo in grande spolvero Alberto Amenta (Tre Colli Scicli). La gara al femminile con la marciatrice del Cus Catania che ha dettato i tempi di tutta la sfida, controllando le avversarie, giro dopo giro, e andando a vincere con il tempo di 42’39. Prova impeccabile per Desiree Di Maria, allenata da Nuccio Leonardi. Seconda, generosa e mai doma nel tentativo di riacciuffare l’atleta etnea, è stata Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) che ha chiuso con una manciata di secondi di distacco (43’17). Terza, Claudia Licciardi (Trinacria Palermo) in 43’49. Per tutti gli atleti che hanno concluso la gara c’è stata la medaglia ricordo. Ricche le premiazioni (a podio fino ai primi cinque di categoria) che hanno visto sul palco, tra gli altri, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, che in apertura di manifestazione ha ricordato il giudice “ragazzino” Rosario Livatino nato a Canicattì e proclamato beato lo scorso anno. Ottima l’organizzazione dell’A.S.D Marathon Team Canicattì del presidente Domenico Di Prima, che insieme al suo gruppo e a quanti si sono spesi per l’evento, ha centrato quello che era l’obiettivo: regalare una bella giornata di sport, valorizzando al contempo il territorio di Canicattì e la sua UVA Italia, l’unica in tutta Europa ad avere riconosciuta l’Indicazione Geografica Protetta.