Fai Caltanissetta. l’attore Giovanni Cacioppo testimonial della Campagna nazionale Luoghi del Cuore Fai per la Torre di Manfria

Quella dei luoghi del cuore è una campagna nazionale di sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale promossa dal FAI – Fondo Ambiente – che permette ai cittadini di segnalare i luoghi da non dimenticare. Si tratta di luoghi importanti, in cui risiedono le emozioni, i ricordi – e il cuore – e che meritano di essere oggetto delle attenzioni della comunità e delle istituzioni.

Sul nostro territorio uno di questi luoghi è la Torre di Manfria. Una tra le più importanti torri costiere di avvistamento dell’isola, domina da circa 500 anni con la sua grandezza il promontorio poco lontano dal centro cittadino. Negli ultimi anni è purtroppo divenuta oggetto di atti vandalici e contenziosi che ne hanno ripetutamente mortificato la bellezza. La raccolta firme legata alla campagna I luoghi del cuore rappresenta così un’ imperdibile opportunità di attenzione e riscatto.

La Delegazione Fai di Caltanissetta, nel rush finale di questo progetto ha deciso di chiedere aiuto scegliendo un testimonial eccezionale: Giovanni Cacioppo. Volto noto a livello nazionale e molto amato dai suoi concittadini, ha subito accettato la proposta di farsi veicolo di un messaggio importante, registrando una video dichiarazione. Accantonati per pochi istanti i panni da comico, ha scelto di parlare al nostro cuore e ricordarci l’importanza e la bellezza della Torre di Manfria, presente in quasi tutte le foto dei tramonti che riguardano questo tratto di costa.

Dalle sue parole un appello: essere ricordati come la generazione che ha salvato la torre e non come la generazione che ha contribuito alla sua distruzione e alla sua scomparsa. E per consentire a tutte le generazioni e competenze di partecipare e sostenere questo meraviglioso progetto, la raccolta firme per la Torre di Manfria procede sia in digitale che sul cartaceo, alla vecchia maniera, incontrandosi in luoghi, forse anch’essi un po’ del cuore.

Fino al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare al censimento I luoghi del cuore e sostenere la Torre di Manfria con una semplice firma, sul sito del FAI o nei punti di raccolta presenti in città. La raccolta firme sui modelli cartacei avrà scadenza anticipata di qualche giorno, per permettere agli addetti di caricare correttamente i voti sulla piattaforma. Non lasciamo questo appello inascoltato. Di seguito i link utili e la lista dei luoghi fisici di raccolta firme. I luoghi del cuore – vota online https://fondoambiente.it/luoghi/torre-di-manfria?ldc

Lista punti fisici raccolta firme

• Cartolibreria Randazzo, Via Parioli e Corso Vittorio Emanuele

• Laboratorio analisi Cannizzo, via Cairoli

• Cartolibreria Cimino

• HarmonyLab Postural Pilates

• The Bridge, Corso Vittorio Emanuele

• Teatro Eschilo

• Farmacia San Giacomo, di Gennuso Alberto

• Exit music, di Massimo Paino

• Giemme Motors, Casano

• Palestra vitality

• Copy center, Via Venezia

• Mail boxes etc., Via Crimea

• Supermercato Coop, via Palazzi

• Palestra Eneasport

• Palestra Cross 93012

• Palestra Powergym

• Basket Melfa’s

• Associazione Farc

• Bar Pisano, S.S. 115, Roccazzelle