Distretto Turistico Valle dei Templi. “Linea Verde” su Rai Uno dedica una puntata alla Costa del Mito

La troupe di Linea Verde, noto programma televisivo di Rai Uno, è presente in questi giorni nell’area del Distretto Turistico Valle dei Templi per raccontarne le bellezze e le eccellenze enogastronomiche e agroalimentari.

La puntata, condotta da Peppone Calabrese e Beppe Convertini, andrà in onda il 4 dicembre.



“Siamo felici di avere ospite ad Agrigento la troupe di Linea Verde che da sempre documenta la bellezza delle parti più affascinanti d’Italia – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi -. Ed ancor di più perché il programma ha scelto di raccontare al pubblico la Costa del Mito e tutte le sue attrattive, spesso sconosciute ai più. Infine, desidero esprimere un sentito ringraziamento all’assessorato al Turismo della Regione Siciliana per la grande attenzione che, sin dalla presentazione ufficiale alla BIT di quest’anno, sta dedicando alla Costa del Mito”