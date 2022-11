Da Guadagni spa presentata la nuova Jeep Avenger: il primo suv del marchio 100% elettrico

Nei locali di Contrada Poggio – Funci presso la zona industriale di Agrigento, La Guadagni Spa ha ufficialmente presentato la nuova Jeep Avenger. Le note di famosi brani jazz hanno accarezzato l’evento che ha visto come protagonista l’ultima nata del marchio di casa Stellantis. Gli onori di casa sono stati fatti dal Dott. Luigi Guadagni che ha introdotto l’evento.

LA LIBERTÀ HA UNA NUOVA FORMA

Il primo SUV elettrico del marchio di Stellantis è un’auto elettrica che promette un’autonomia massima di 550 km, dotata di un motore elettrico da 400 Volt con 156 cavalli e dimensioni piuttosto compatte, che la rendono ideale anche per i contesti urbani. Jeep Avenger ha una lunghezza di circa quattro metri, 16 cm meno del Renegade, resta quindi un B-SUV.

Internamente Avenger richiama modelli tradizionali come Wrangler con forme solide ed essenziali e un display touch da 10,25 pollici. Il bagagliaio ha una capienza di 380 litri e la soglia di carico posta a 72 cm da terra. Avenger, letteralmente “vendicatore”, regala una nuova dimensione di libertà.

COSA TI CATTURA

L’avventura è esplorazione dei confini, ritrovare sé stessi in un mondo completamente nuovo. I distintivi cerchi da 18″ si combinano perfettamente con le forme muscolose della Jeep elettrica più compatta.

L’estetica traduce la personalità di questa nuova Jeep ® : i profili della griglia a sette feritoie, il tetto nero a contrasto che sottolinea la sua presenza e i fari full-LED anteriori e posteriori rendono Avenger un’auto riconoscibile al primo sguardo.

COSA PROVI

Gli interni moderni e digitali della nuova Jeep® Avenger uniscono senso di libertà durante la guida, funzionalità e un’esperienza di connettività inedita. Non riuscirai a credere a quanti oggetti puoi portare a bordo con te: i vani a disposizione ti offrono, nel loro insieme, lo stesso spazio di un bagaglio a mano. Smartphone, chiavi di casa, borracce, beauty case oppure occhiali da sole, tutto ciò che ti serve trova uno spazio a bordo di Avenger. Per affrontare la vita di tutti i giorni o un weekend fuoriporta, puoi contare su uno spazio intelligente e ben organizzato per ogni tua esigenza.

Ogni viaggio diventa un’avventura da vivere. Mettiti comodo e goditi ogni momento grazie ai sedili riscaldabili e accoglienti nell’esclusiva colorazione giallo e nero, ai dettagli gialli sulla plancia e alle luci ambiente che traducono in colore le tue emozioni.

COSA VIVI

Vivi un’esperienza di guida senza stress. La prima Jeep® 100% elettrica porterà le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep® in una nuova dimensione elettrica.

Guida in modo semplice: 3 minuti di ricarica sono sufficienti per garantirti 30 km di autonomia con 100 kW di ricarica rapida DC – così puoi ricaricare il consumo medio giornaliero nella tua pausa caffè.

Sentiti libero di scegliere la migliore soluzione di ricarica per te: insieme alla Jeep® Avenger 1st EDITION ti verrà fornito un ecosistema completo di soluzioni di ricarica.

Quando ti stanchi della routine, esci dalla città e vivi la libertà senza emissioni al volante del tuo nuovo SUV.

COSA AFFRONTI

Quando cerchiamo una nuova auto non pensiamo solo a cosa ci piace, scegliamo un’auto che ci somigli. La nuova Jeep® Avenger si distingue per determinazione e spirito di avventura, in dimensioni compatte. La presenza del Selec-Terrain® e del sistema Hill Descent Control ti permetterà di adattare il tuo stile di guida alle condizioni meteo che ti troverai di fronte: pioggia, neve, superfici scivolose, la nuova Jeep® Avenger grazie al suo angolo di attacco generoso ti permetterà di affrontare anche le condizioni più estreme.