Cura dei capelli: consigli sugli accessori

La cura dei capelli può richiedere anche un bel po’ di tempo. Avere sempre capelli lucenti e sani potrebbe a volte essere un risultato abbastanza complicato da ottenere, ma l’offerta di prodotti adatti a ogni esigenza e a ogni tipologia di capello viene senz’altro incontro a chi vuole prendersi cura della propria capigliatura. Allo stesso modo la tecnologia si muove in questo senso e le grandi aziende ogni giorno lanciano sul mercato accessori per capelli sempre più all’avanguardia. Infatti, rispetto al passato, piastre e phon non danneggiano più il capello come prima e sono progettati per evitare di bruciarlo o sfibrarlo. Tuttavia è consigliato scegliere solo accessori che siano garanzia di qualità. Ci sono molti grandi marchi che si sono concentrati nella creazione di accessori per la bellezza femminile; tra questi spiccano per notorietà i prodotti Dyson, realizzati appositamente per consentire a ogni donna di ottenere la piega o l’acconciatura dei suoi sogni. Si tratta di prodotti di altissima qualità che riscontrano sul mercato un grande successo per l’elevata efficacia delle loro prestazioni.

In questo articolo riportiamo alcuni degli accessori per capelli più utilizzati dalle donne analizzandone alcune delle principali caratteristiche e riportiamo alcune delle ultime tendenze e novità nell’hair care.

Piastra

La piastra per capelli è l’accessorio di cui molte donne non possono fare a meno. Per alcuni tipi di capigliature, infatti, essere in perfetto ordine è possibile solo se si possiede e si usa correttamente una piastra di qualità. Ci sono, però, delle caratteristiche a cui bisogna prestare attenzione per ottenere l’effetto desiderato. Per prima cosa le piastre compatte sono ideali esclusivamente per chi ha la frangia o i capelli medio-corti; chi ha una lunga chioma deve optare per una piastra larga. Fondamentale è regolare correttamente la temperatura: meglio molto alta per un liscio perfetto e media per ottenere un morbido effetto mosso. Un’altra caratteristica a cui guardare (molto spesso sottovalutata) è il consumo energetico. Se in passato le piastre in ceramica hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’hair care, oggi ci sono nuove tecnologie a fare da concorrenti: la piastra a vapore e la piastra agli infrarossi. La prima è stata accolta con enorme entusiasmo da chi ha i capelli crespi o che tendono ad uno spiacevole effetto elettrizzato. È adatta ad ogni tipo di capello (liscio o riccio) e garantisce risultati immediati e duraturi maggiori rispetto a quelli di una comune piastra per capelli. Utilizzarla è semplicissimo, basta ricordarsi di ricaricare d’acqua il serbatoio esterno prima di ogni uso. La piastra ad infrarossi è adatta a chi ha un capello particolarmente sottile o delicato, in quanto trasmette il calore indirettamente tramite onde di energia.

Phon

Il secondo alleato delle donne, subito dopo la piastra per capelli, è il phon. Un cattivo uso di questo accessorio o la scelta di un modello sbagliato possono essere fattori cruciali per la salute del capello. Il phon rilascia aria calda per questo il primo suggerimento è quello di proteggere, prima dell’asciugatura, il capello con un siero termoprotettore. Il movimento corretto è dalla radice verso le punte. Di fatti, così, non si sollevano le cuticole e i capelli non tendono al crespo. Gli esperti consigliano di non avvicinare mai il phon alle radici, per evitare irritazioni cutanee, e nemmeno al capello, in quanto il calore tende a seccarlo. È bene poi ricordare che il beccuccio piatto è perfetto per chi desidera una piega liscia, mentre il diffusore è ideale per dare movimento ai capelli. L’ultimo consiglio è di terminare la fase di asciugatura con un getto d’aria fredda che fissa lo styling. Tra i phon più innovativi disponibili sul mercato vale la pena provare quello che sfrutta gli ioni per risultati immediati e lucenti.