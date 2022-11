Crocchette per cani: 4 consigli per scegliere quelle giuste

Tra tutti gli alimenti per cani, le crocchette sono sicuramente preferite dai padroni perché decisamente più versatili ed economiche ma anche per il fatto che durano molto di più rispetto al cibo umido, che ha una data di scadenza più ravvicinata. Si tratta dunque di un’ottima opzione, a patto però che si scelgano crocchette di ottima qualità, perché l’alimentazione del proprio amico a 4 zampe è importantissima per la sua salute. Come capire dunque quali sono i croccantini migliori? Ecco alcuni consigli per non sbagliare.

#1 Acquistarle in un negozio specializzato

Innanzitutto, per evitare di correre rischi conviene sempre acquistare il cibo per il proprio animale domestico in un negozio specializzato, evitando dunque il supermercato perché è davvero difficile trovarvi i marchi di maggior qualità. Meglio dunque cercare una rivendita di alto livello nella propria città, oppure acquistare le crocchette per cani online su FarmaOra. Questo portale è infatti specializzato nella vendita di prodotti di prima scelta per la cura della persona e degli animali e dei migliori marchi professionali.

#2 Controllare gli ingredienti

Un altro consiglio senz’altro utile è quello di controllare sempre la lista degli ingredienti prima di acquistare le crocchette per cani, perché la loro qualità dipende proprio da questo dettaglio. Come riconoscere però i croccantini effettivamente validi e salutari? Innanzitutto bisogna sempre prestare attenzione all’eventuale dicitura “derivati di carne” o “derivati di pesce” perché significa che le crocchette contengono scarti, decisamente da evitare. È inoltre importante verificare che i croccantini non contengano cereali come mais, soia o frumento perché questi non sono digeribili e creano spesso problemi all’animale.

#3 Scegliere le crocchette giuste per l’età dell’animale

Per evitare di sbagliare è inoltre importante acquistare delle crocchette che siano adatte all’età del proprio amico a 4 zampe. I migliori marchi specificano sempre questo dettaglio, in modo che sia ben chiaro se i croccantini sono indicati per cani adulti oppure per cuccioli. A seconda dell’età infatti l’animale necessita di determinati nutrienti, per una dieta che sia veramente equilibrata e strutturata su misura in base alle sue reali esigenze.

#4 Preferire crocchette biologiche e naturali

Naturalmente, proprio come avviene quando scegliamo il cibo per noi anche quando lo facciamo per il nostro amico a 4 zampe dovremmo privilegiare gli alimenti biologici e naturali. Sono innegabilmente più sani e salutari rispetto agli altri, che potrebbero contenere conservanti e sostanze chimiche di certo non raccomandate.

Fortunatamente, al giorno d’oggi non è difficile trovare sul mercato delle crocchette per cani che siano effettivamente di buona qualità ed i prezzi sono spesso convenienti. Se ad esempio si acquistano online si possono trovare spesso scontate e ricevere comodamente a casa: un ulteriore vantaggio non da poco. Per il momento, un portale di riferimento come abbiamo accennato è FarmaOra, perché propone solo prodotti selezionati e dei migliori marchi dunque non si rischia di acquistare cibo di scarsa qualità. Le opzioni sono comunque diverse: l’importante è ricordare sempre i consigli che abbiamo appena visto insieme, per essere certi di dare il meglio al proprio amico a 4 zampe.