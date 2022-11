Coppia di docenti gira video hot nel cortile della scuola, lo pubblica su Only Fans e viene licenziata

Lo stipendio da insegnante non bastava e allora una coppia di docenti marito e moglie, una professoressa di scienze e un maestro di scuola elementare, hanno deciso di girare video hot e pubblicarli sulla piattaforma a pagamento Onlyfans. Solo che uno di questi video è stato girato proprio nel cortile della scuola del loro istituto scolastico. E, una volta scoperti, sono stati licenziati.

Si tratta della singolare vicenda arriva da Lake Havasu City, cittadina della contea di Mohave, nello stato dell’Arizona. Quando la dirigenza scolastica è venuta a conoscenza del fatto, si legge su Fanpage.it, ha preso subito provvedimenti immediati e drastici perché i due avevano usato l’esterno della scuola, in particolare il cortile, per creare i loro contenuti sessualmente espliciti.

L’insegnante di scienze dell’ottavo anno di attività è stata licenziata il 31 ottobre mentre il marito, maestro del quarto anno, è stato licenziato quattro giorni dopo. “Le immagini raffigurate nei video non sono state riprese durante la giornata scolastica e la persona raffigurata non lavora più per la scuola” precisa la scuola in una email inviata ai genitori. L’istituto ha informato che gli studenti avevano condiviso materiale esplicito che coinvolgeva membri dello staff.

Dopo il licenziamento, l’insegnante ha raccontato che, poiché il suo reddito era insufficiente per mantenere la sua famiglia, lei e il marito hanno iniziato a produrre contenuti per OnlyFans.