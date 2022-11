Confezionare la pasta: problematiche e soluzioni

La pasta è una delle eccellenze italiane, prodotta da un ampio numero di aziende e venduta in tutto il mondo. Per poter effettuare questo tipo di vendita è necessario confezionare il prodotto in maniera adeguata, in modo che si conservi nel tempo e che siano seguite tutte le norme previste dalle leggi. Non è cosa facile quanto può sembrare, anche perché sotto la categoria pasta rientrano vari prodotti diversi tra loro.

La normativa vigente

Il packaging per pasta segue tutte le norme previste per gli alimenti in fatto di confezionamento e distribuzione. È infatti necessario che la confezione esterna non consenta alla polvere, all’aria e all’umidità di penetrare all’interno, pena la possibilità che il contenuto si rovini irreparabilmente. La legislazione inoltre prevede che il materiale di confezionamento della pasta non vada a rovinarne in alcun modo le caratteristiche organolettiche. Questo significa che è necessario utilizzare materiali che non rilascino nella pasta odori, sapori o sostanze di qualsiasi genere. A tale scopo solitamente si utilizza un packaging a base plastica, spesso polietilene o materiali accoppiati; questo tipo di tecnologia permette di limitare non solo il contatto tra la pasta e materiali nocivi, ma anche il passaggio della luce diretta o dell’aria. Anche la carta è tra i materiali più utilizzati per il confezionamento della pasta, ma è bene ricordare che i pacchetti spesso presentano uno strato interno impermeabile all’aria e all’acqua.

Diversi tipi di pasta

Una delle problematiche correlate al confezionamento della pasta è l’eterogeneità di questa categoria alimentare. Le aziende infatti producono pasta secca, pasta fresca e varie decine di formati diversi, per non parlare poi della pasta fresca ripiena. Per ogni tipologia di prodotto è importante considerarne le caratteristiche specifiche, ad esempio le confezioni della pasta fresca e quelle della pasta secca differiscono in maniera profonda. La prima infatti non solo deve essere conservata in un ambiente fresco, con temperature che non superino i 4°C, ma essendo ancora fresca è anche molto più fragile e delicata rispetto al prodotto secco. Per quest’ultimo le problematiche riguardano i diversi formati; ad esempio la pasta corta viene confezionata verticalmente mentre per quella lunga, come ad esempio spaghetti o linguine, si prediligono sistemi di confezionamento orizzontali. Il fine è quello di evitare rotture e offrire un packaging rispettoso della forma e della tipologia di pasta che andrà a contenere.

Una questione di marketing

Non dobbiamo poi dimenticare che in commercio non esiste pasta confezionata in sacchetti completamente trasparenti, che non riportino almeno alcune indicazioni. Queste sono previste anche dalle vigenti leggi, visto che sugli alimenti è obbligatorio indicare gli ingredienti, la modalità di confezionamento e di preparazione. All’esterno poi si stampano sulle confezioni il logo dell’azienda produttrice ed eventualmente ulteriori indicazioni previste per il marketing dell’azienda. Oggi buona parte delle confezioni per la pasta sono predisposte in rotoli di film plastico, che sono preventivamente stampigliate con tutto ciò che l’azienda richiede. Al momento del confezionamento del prodotto il film viene tagliato e sigillato, attorno alla pasta che devono conservare.