Ci saranno anche le foto della Settimana Santa a Caltanissetta nella mostra di Daniele Vita “La Settimana Santa in Sicilia” a Leonforte

Ci saranno anche le foto di Caltanissetta con la Real Maestranza e le Varicedde all’interno della mostra di Daniele Vita “La Settimana Santa in Sicilia”. L’evento è stato allestito nell’ambito della rassegna Leonforte Crea, percorso culturale organizzato da Alberto Maria e Alessandro Aiello, che porterà nel cuore della Sicilia artisti, registi, fotografi, intellettuali.

Daniele Vita

Venerdì 2 dicembre alle ore 17 si inaugura proprio la mostra fotografica di Daniele Vita “La Settimana Santa in Sicilia”, allestita nel nuovo spazio culturale Casa di Giovanna a Leonforte (En), in via Muratore 3. La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 dicembre al 4 gennaio 2023 a ingresso gratuito. Per questo lavoro, Daniele Vita ha vinto il premio come Miglior Autore della sezione Percorsi della 13esima edizione di “Crediamo ai tuoi occhi”, dedicato alla promozione editoriale di lavori fotografici di autori emergenti.

Daniele Vita è un fotografo freelance italiano. I suoi studi in antropologia lo hanno portato a sviluppare un interesse per la fotografia come strumento per documentare la vita quotidiana. “Il mio viaggio inizia a Trapani e racconta poi di altre processioni più o meno note come quella di Marsala del Giovedì Santo, di Caltanissetta con la Real Maestranza e le Varicedde, del Venerdì Santo ad Enna, La Cerca a Collesano, i Diavoli di Prizzi il giorno di Pasqua e i Giudei di San Fratello -spiega l’autore-. Il mio linguaggio si può definire classico, si esprime in bianco e nero dai contrasti forti e utilizza due focali molto vicine tra loro. La Settimana Santa è un grande palcoscenico che mette in scena la finzione con la rappresentazione e la sua contraddizione, la realtà della vita”.

La mostra sarà visitabile venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Per prenotazioni alle mostre: leonfortecrea@gmail.com. Il fotografo, insieme al collega Enrico La Bianca, presenterà inoltre, nella stessa location, il libro dal titolo “La Settimana Santa in Sicilia. Crediamo ai tuoi occhi” (Fiaf 2019) Sabato 3 Dicembre alle ore 17. Insieme terranno una conversazione sulla fotografia.