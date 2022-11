Caltanissetta. Per la giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia ha incontrato gli studenti del “Mottura”

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre di ogni anno, la Polizia di Stato stamattina ha incontrato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta.

La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna permanente contro la violenza di genere “Questo non è amore” che mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza ed in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati; le equipe di investigatori, psicologi e membri di associazioni che tutelano le donne forniscono notizie, sostegno e aiuto a chi decide di sottrarsi ad un mondo di brutalità che spesso coinvolge anche bambini.

Dopo un breve saluto della Prof. Laura Zurli, Dirigente Scolastico dell’ IISS Mottura, hanno intrattenuto i ragazzi il Commissario Capo della Polizia di Stato Lorena Latino, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caltanissetta, l’Avvocato Sergio Iacona, presidente della Camera Penale Caltanissetta e l’Avvocato Valentina Matraxia, presidente del Centro Antiviolenza Galatea Caltanissetta. Ha moderato l’incontro la Prof. Grazia Augello, referente per la legalità dell’Istituto.

La violenza sulle donne è un dramma che condiziona tutti gli aspetti della vita sociale e rappresenta una delle forme più evidenti di diseguaglianza. Proprio perché si tratta di un problema strutturale, è necessario che l’azione di prevenzione di questo fenomeno parta dalle scuole, dove i ragazzi e le ragazze possono apprendere valori quali il rispetto, l’etica e la legalità. All’interno del contesto scolastico è, infatti, possibile educare, sensibilizzare e informare su un tema così attuale e così importante che riguarda tutti, nessuno escluso. La violenza sulle donne, essendo un fenomeno trasversale, necessita di un approccio che vada oltre le semplici misure repressive, ma che si fondi su veri e propri percorsi formativi educanti.

Dall’1 gennaio al 31 ottobre 2022 la Questura di Caltanissetta ha eseguito 130 interventi per liti in famiglia; 76 di questi sono confluiti nell’applicativo SCUDO, del portale del Sistema informativo interforze che consente di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela. In 46 casi sono state inviate informative all’Autorità Giudiziaria per “codice rosso”, la procedura di legge che prevede un intervento immediato delle autorità competenti. Infine il Questore ha emesso 6 provvedimenti di ammonimento: 4 per stalking e 2 per violenza domestica.