Caltanissetta. Operazione “Mare Aperto”. Il sindaco Gambino: “Non è possibile pensare di fare soldi sulla pelle di esseri umani”

CALTANISSETTA. Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha inteso congratularsi con le forze dell’ordine per l’operazione Mare Aperto che ha portato a 18 arresti di presunti scafisti per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

“Lavoro straordinario quello eseguito dagli investigatori della Polizia di Stato di Caltanissetta – ha dichiarato Gambino – Nelle ultime ore, gli agenti hanno sgominato con successo una banda di trafficanti di esseri umani nell’ambito dell’operazione “Mare aperto”. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di diciotto persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Bene così: non è possibile pensare di fare soldi sulla pelle di esseri umani! Combattere la criminalità nel nostro territorio è un obiettivo condiviso da chi, ogni giorno, si impegna per contrastare il pericolo dell’illegalità nella nostra terra. Ringrazio il Questore e tutte le Forze dell’Ordine per l’attività svolta a tutela del nostro territorio”.