Caltanissetta, Natale 2022. Il vicesindaco Grazia Giammusso: “Tutto pronto per l’8 dicembre”

CALTANISSETTA – Grande attesa in città per il programma di eventi natalizi che a breve dovrebbe essere presentato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gambino.

Per fugare ogni eventuale preoccupazione o turbamento nei nisseni che non vedono l’ora di poter godere del travolgente Natale 2022, il vicesindaco Grazia Giammusso ha anticipato: “Stiamo lavorando alacremente per raggiungere questo obiettivo: tutto sarà pronto per l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata. Oltre alle tradizionali iniziative (luminarie, animazione in strada) stiamo lavorando alla creazione di un ‘Villaggio Natalizio’ in piazza Garibaldi dove verranno collocate 15 casette nelle quali gli artigiani e quanti hanno da proporre oggettistica di vario tipo attinente al Natale potranno avere la possibilità din esporre i propri prodotti nei fine settimana a partire dall’8 dicembre e fino al 9 gennaio. Ci saranno anche i presepi artigianali nei locali dell’ex rifugio antiaereo“.

La Giammusso aggiunge: “Ovviamente siamo disposti ad incontrare tutti coloro che hanno interesse e voglia di collaborare ad organizzare un Natale sereno e gioioso”