Caltanissetta, giovedì la presentazione del libro di Valerio Cimino “Castelli di Sicilia e Malta”

Sarà presentato giovedì, 1 dicembre, alle ore 19 presso l’Abbazia di Santo Spirito a Caltanissetta il volume “Castelli di Sicilia e Malta”, curato da Valerio Cimino.

La manifestazione, organizzata dal Rotary Club Caltanissetta, sarà aperta dal presidente del sodalizio Fabio Tornatore. Seguiranno le relazioni di Daniela Vullo, Soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, e di Valerio Cimino, past governatore del Distretto Rotary Sicilia e Malta e curatore del volume.

Concluderà Arcangelo Lacagnina, past Governatore distrettuale e presidente della Fondazione Culturale intitolata a Salvatore Sciascia” (altro past Governatore nisseno del Distretto Rotary) editrice del volume insieme al Distretto Rotary di cui è Governatore Orazio Agrò.

“Questo volume – afferma Tornatore, presidente del Rotary nisseno – va ad arricchire l’ampia produzione del nostro Distretto. Solamente la collana edita con la Fondazione Sciascia vanta una trentina di pregevoli libri. Il nostro Club ha partecipato al progetto distrettuale con un saggio dedicato all’Abbazia di Santo Spirito curata da Anna Tiziana Amato Cotono e impreziosito dalle fotografie di Lillo Miccichè.

Il contributo del Rotary Caltanissetta permea l’intero volume in quanto la Fondazione Sciascia ha sede a Caltanissetta, il curatore, la tipografia e altri collaboratori sono nisseni”.

Il libro si compone di 101 schede che descrivono e raccontano la storia di altrettanti castelli e fortificazioni, ha 272 pagine di 25 X 33 cm, la copertina cartonata e la sovraccoperta plastificata, è stato stampato dalla Lussografica. Le traduzioni in lingua inglese sono state curate dalla sancataldese Sara Vicari che da diversi anni traduce i volumi del Rotary.

“Raccontare la Sicilia e Malta – scrive il Governatore Agrò nella prefazione – attraverso la storia e le immagini dei luoghi più significativi, teatri di vita e cultura, che hanno resistito all’azione del tempo ma, a volte, anche dell’incuria di chi avrebbe dovuto preservarli, è il cuore pulsante di questo volume”.

“Con questo volume – afferma Lacagnina – racconteremo la meravigliosa fiaba che rappresentano i castelli della Sicilia e di Malta, con l’auspicio di favorire la divulgazione disinteressata del nostro patrimonio culturale e monumentale; di far riscoprire le nostre tradizioni, la nostra storia e le nostre leggende”.

Attraverso questo volume, cui hanno collaborato bel 214 persone, il Rotary siciliano e maltese racconta i castelli non solo dal punto di vista architettonico ma anche il paesaggio circostante e la storia che questi manufatti rappresentano e tramandano.

I testi delle schede sono sintetici per lasciare spazio all’impatto delle fotografie di grande formato che fanno del volume un concreto invito a conoscere luoghi bellissimi e ad approfondire una tematica che spazia in diversi campi della cultura e della scienza per toccare anche gli aspetti economici rappresentati dal turismo.