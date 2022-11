Al “G.B.Hodierna” Mussomeli. Realizzazione di “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

MUSSOMELI – La Dirigente Scolastica dell’I.I.S. G.B. Hodierna, prof.ssa Rita M. Cumella comunica che l’Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-157 avente ad oggetto la seguente tipologia di intervento: “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Detto progetto rientra tra Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Avviso n.22867 del 13/04/2022 – FESR REACT EU – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo – Riapertura. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia per la realizzazione di laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.