A Gela Prefetto e Questore hanno commemorato Gaetano Giordano, imprenditore ucciso dalla mafia 30 anni fa

Il Questore Emanuele Ricifari a Gela ha partecipato alla commemorazione di Gaetano Giordano, imprenditore ucciso il 10 novembre del 1992 per volontà della mafia gelese a seguito delle sue denunce contro il racket. I mandanti e gli esecutori materiali del delitto furono assicurati alla giustizia. La famiglia Giordano ha deciso di commemorare la ricorrenza unitamente alle istituzioni “a cui va riconosciuto il merito – precisa in una nota la famiglia Giordano –, in questi trenta anni, di essere rimaste sempre un punto di riferimento non solo per la famiglia Giordano, ma per tutta la comunità gelese”.

Nella chiesa di San Francesco è stata celebrata una messa in suffragio; a seguire le Autorità presenti, tra cui il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e il Prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, si sono recate in via Giovanni Verga, nel luogo in cui fu commesso l’efferato omicidio.