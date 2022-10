Tutte a nuovo le piazze di Mussomeli: lavori in vista

MUSSOMELI –Riqualificazione del piazzale Castello. Un ulteriore ed importante risultato è stato raggiunto: la riqualificazione del piazzale del castello. È stata pubblicata, infatti, oggi la gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione e riqualificazione del piazzale del Castello Manfredonico.

Importo complessivo del progetto è pari a circa 300 mila euro.

La scadenza della gara per l’assegnazione dei lavori è prevista per giorno 14/11/2022 . Da sottolineare che questa nuova opera si aggiunge agli altri interventi su piazzale Madrice, piazzetta Firenze e piazzetta Monti, la cui gara per l’affidamento dei lavori scade giorno 07.11.2022 e piazza Umberto i cui lavori inizieranno entro fine anno. “Posso affermare senza tema di smentita – dice il sindaco Catania – che questa è la più grande opera di riqualificazione del centro urbano portata avanti nel nostro comune con ben cinque piazze che verranno completamente riqualificate. Ma non solo, il progetto per la riqualificazione delle altre tre piazze (Piazza del popolo, Piazza Santa Maria e Piazzale Sant’Enrico) è in questo momento in fase istruttoria. Esprimo, dunque, grande soddisfazione per lo straordinario lavoro svolto e gli eccellenti obiettivi raggiunti. Lavoriamo per migliorare il nostro centro urbano.”