Stazioni sicure: 768 controlli e una denuncia in Sicilia

Settecentosessantotto persone controllate, un denunciato, 173 bagagli ispezionati, 95 agenti impegnati in 44 scali ferroviari della Sicilia. Sono i risultati conseguiti dal compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la decima giornata nazionale dell’anno dedicata a ‘Stazioni sicure’.

Gli operatori della Polfer, sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer e con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania e della Guardia di finanza di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e annessi depositi bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

Gli agenti, equipaggiati con metal detector e palmari, hanno orientato i controlli verso le aree maggiormente sensibili in base al flusso dei passeggeri in transito