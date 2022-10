Sommatino. Definita la prima edizione della Sagra dell’Agricoltura.

SOMMATINO. C’è tanta attesa in vista della 1^ Sagra dell’Agricoltura – Sommatino sei Tu in programma il 29/30 Ottobre. L’amministrazione comunale ha già annunciato quello che sarà il programma di massima. L’inaugurazione è prevista il 29 Ottobre ore 18:00 presso Piazza Centrale Sommatino con Degustazione prodotti Tipici.

Previsti spettacoli con il Gruppo Folk “Herbessus”; intrattenimento a cura della “Compagnia Joculares” con spettacolo di giocolerie, clowneria e arti circensi, fuoco e danza contemporanea.

In PIAZZA CENTRALE ci sarà l’area prodotti enogastronomici, Stand, Convegni, Spettacoli ed Intrattenimento; In CORSO ROMA ci sarà Hobbistica e Fattoria Didattica; In PIAZZA “Vecchio Municipio” ci sarà esposizione Trattori e Mezzi Agricoli; In VIALE GARIBALDI ci sarà bancarelle del comparto Fieristico E Giostre.