Sicilia, guida auto senza patente: fugge all’alt dei carabinieri. Scappa a piedi e si rifugia in un cespuglio, “individuato”

Un giovane pregiudicato Catanese è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di CATANIA per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo per la prevenzione ed il contrasto dei reati predatori nel quartiere di San Berillo, i militari hanno notato un giovane alla guida di una Mercedes classe B, che alla loro vista, si è subito allontanato a gran velocità.

Insospettiti dalla manovra, i carabinieri si sono posti all’inseguimento del ragazzo, la cui fuga è terminata all’esterno di una pizzeria, dove ha abbandonato la vettura, per scappare a piedi. Il 26enne è passato attraverso il locale, per poi uscirne da una porta sul retro, che affaccia su alcuni terreni, nascondendosi nella vegetazione.

Dopo un attento rastrellamento dell’area da parte dei militari, è stato individuato e bloccato. A seguito degli accertamenti, è emerso che al giovane in passato era stata revocata la patente di guida poiché arrestato per reati in materia di stupefacenti, motivo per cui si era dato alla fuga, con la speranza di eludere i controlli. Il veicolo, noleggiato, è stato restituito alla società proprietaria. Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico.