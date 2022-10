Serradifalco. Bocciato in Consiglio comunale atto di indirizzo per realizzazione aeroporto Centro Meridionale della Sicilia

SERRADIFALCO. Arriva una bocciatura in consiglio comunale per l’atto di indirizzo relativo all’avvio dell’iter per il finanziamento e la realizzazione ad Agrigento di un aeroporto “Centro Meridionale della Sicilia”.

Il consigliere di minoranza Alessandro Safonte, intervenendo nel dibattito, ha sottolineato che tale opera resterebbe quasi inutilizzabile come l’aeroporto di Comiso, determinando emissioni di gas e altro in atmosfera, senza contare che la sua ubicazione non coinciderebbe con il centro della Sicilia. Dei 10 consiglieri presenti in aula, 5 hanno votato a favore, mentre altri 5 hanno espresso voto contrario.

La proposta per la realizzazione di un nuovo aeroporto è stata respinta. E’ stata invece approvata all’unanimità la richiesta al Presidente della Regione e alla Giunta regionale di misure volte al sostegno economico dei frantoi siciliani per fronteggiare l’aumento del costo dell’energia elettrica e in modo tale da evitare un esoso aumento dei costi per la molitura delle olive che graverebbe su migliaia di famiglie e aziende agricole.