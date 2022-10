Santa Caterina. Avviato il nuovo servizio di assistenza domiciliare agli anziani

SANTA CATERINA. Avviato il nuovo Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, finanziato dal Comune di Santa Caterina. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito.

Tale servizio affiancherà il servizio Ada Distrettuale, già in essere da qualche mese. Come ha sottolineato il sindaco Ippolito, l’elevato numero di cittadini di età superiore ai 65 anni presenti a Santa Caterina, spesso soli e bisognosi di cure assieme alla carenza di servizi nel territorio, hanno fatto optare da subito per scelte politiche a sostegno di questa fascia debole della nostra popolazione.

Per quanto riguarda i dati riferiti agli assistiti con questo tipo di servizio, sono 15 gli anziani assistiti col servizio Ada per un totale di circa 50.000 euro impegnati. Sono invece 40 gli utenti assistiti tramite il Servizio Civile Universale grazie alla presenza di 10 volontari e 2 Olp.