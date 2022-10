SAN CATALDO. Prestigiosa ribalta per le Tenute Lombardo a New York City. Oggi 24 ottobre, infatti, inizierà il tour di Tenute Lombardo in America.

La casa vitivinicola sancataldese, rinomata ormai in tutto il mondo, parteciperà al Simply Italian Great Wines USA 2022. La prima tappa sarà al CHELSEA SQUARE, NEW YORK CITY, 429 West 20th Street | New York | NY 10011 – Dalle 14.00 alle 17.00.