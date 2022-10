San Cataldo. Il Sindaco all’accensione della “Lampada della Pace” per la festa di San Francesco

SAN CATALDO. “Sono onorato e felice di aver partecipato all’accensione della “Lampada della Pace”, ieri, presso la Rettoria San Francesco d’Assisi (Ex Cappuccini) a San Cataldo, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco Patrono d’Italia”. Così il sindaco Gioacchino Comparato.

Il primo cittadino ha ricordato il significato di Una cerimonia solenne che intende restituire l’essenzialità del messaggio francescano: il vetro dell’ampolla simboleggia la purezza e la limpidezza e l’olio significa medicazione e rinascita. “ La lampada della pace traccia un solco che riempie la vita di speranza e indica un cammino!” Il sindaco ha ringraziato il rettore Sacerdote Giovanni Galante per averlo invitato e per aver condiviso con tutta la Comunità Sancataldese questo momento così importante