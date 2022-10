San Cataldo. Fiera d’Ottobre. Il sindaco Comparato: “Le ragioni della scelta del nuovo sito in motivi di sicurezza e viabilità”

SAN CATALDO. “Possiamo finalmente dare il via ufficiale alla fiera di San Cataldo, la ‘Fera Ranni’ che si terrà dal 7 all’11 ottobre, nel nuovo sito di Santa Germana, coinvolgendo parte di Viale dei Platani e Viale dei Tigli”. Così il sindaco Gioacchino Comparato.

“Insieme alle organizzazioni di categoria, siamo finalmente giunti alla definizione di tutti i dettagli per la collocazione nei prossimi giorni delle bancarelle e degli spettacoli viaggianti. Un lavoro durato mesi, – ha aggiunto – che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, uffici comunali, attività commerciali e associazioni di categoria.

Già nei mesi scorsi, avevamo spiegato le ragioni della scelta del nuovo sito: l’impossibilità per motivi di sicurezza di allocare le giostre dietro il Monumento ai Caduti, le ragioni connesse alla viabilità e, quindi, l’esigenza di individuare un unico sito per tutta la fiera, in onore della tradizionale ‘Fera Ranni’.

La nostra amministrazione – ha proseguito – è partita dall’analisi dei fatti, delle condizioni attuali, dalle contingenze normative e dall’ascolto di tutti gli stakeholder coinvolti: sindacati di categoria, attività commerciali merceologiche e alimentari, sindacati degli spettacoli viaggianti, attività commerciali delle zone di Corso Europa e Corso Sicilia. Abbiamo ricevuto anche tanti cittadini che proprio in Corso Europa lamentavano difficoltà e preoccupazioni per il passato svolgimento della fiera; abbiamo lavorato insieme al comando della Polizia municipale e agli uffici preposti per cercare di conciliare le esigenze di tutti.

È evidente che non si può prescindere dalle regole, pensare che San Cataldo sia quella degli anni ottanta e vaneggiare di una fiera sul Corso Vittorio Emanuele, significa non comprendere ragioni imprescindibili di viabilità e sicurezza. Volevamo restituire alla città una fiera in grande, un evento che coinvolgesse e valorizzasse un altro quartiere della nostra città che merita rispetto; una festa che rappresentasse un momento di svago non solo per gli adulti, ma anche per i giovani e i bambini sancataldesi.

L’assenza degli spettacoli viaggianti, negli ultimi quattro anni, era ancora una ferita aperta. Quest’anno, peraltro, abbiamo ricevuto un vero e proprio boom di richieste, oltre cento domande, tra bancarelle e giostre, segno evidente di un interesse sempre crescente nei confronti della nostra fiera.

Ringraziamo, infine, tutti coloro che si sono messi a disposizione e quanti hanno creduto in questo progetto audace che mette al centro l’interesse per la nostra comunità, per i nostri bambini, per i nostri ragazzi e per le famiglie che meritano, oggi più che mai, un momento di leggerezza e spensieratezza. Insieme all’Assessore alle Attività produttive Marianna Guttilla – ha concluso – che ringrazio per il grande lavoro svolto anche in questa circostanza”