Rubato a Palermo pullmino per il trasporto dei bambini disabili

E’ stato rubato un pullmino per il trasporto di bambini disabili dell’associazione siciliana medullolesi spinali parcheggiato nella bretella di viale Regione siciliana, angolo Via Giovanni Evangelista di Blasi, a Palermo. Il mezzo è indispensabile per il trasporto di bambini della scuola primaria e secondaria con disabilità motoria.

Il mezzo rubato è un Ducato bianco di 9 posti targato EK793PY. Nelle ultime ore il consigliere dell’Omceo di Palermo Antonio Iacono, direttore del Trauma Center di Villa Sofia, nonché responsabile scientifico del progetto riabilitativo ha lanciato un appello affinchè si possa ritrovare o riacquistare il mezzo .

Il pulmino utilizzato anche come scuolabus era pronto a partire, ma quando i ragazzi sono arrivati sul posto, un’amara e triste sorpresa: il veicolo non c’era più. Grazie ad una prima donazione della stessa agenzia che gestisce il supporto logistico del progetto, il servizio è ripartito con un nuovo mezzo affittato, ma quando le risorse finiranno il servizio dovrà essere interrotto. E’ stato anche istituito, con il supporto dell’Omceo un fondo di solidarietà per offrire un contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino.