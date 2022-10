Riparte la Serie B: quali le ambizioni del Palermo?

Sono state disputate sei gare di questo campionato di Serie B e già i tempi sono maturi per tirare i primi bilanci in ordine alla stagione in corso. Come descritto anche da La Gazzetta dello Sport, in testa alla classifica al momento c’è la coppia formata da Reggina e Brescia che in queste prime giornate hanno impressionato per la qualità del gioco espresso e la facilità nel trovare la via del goal. Il Palermo, invece, ha alternato delle buone prestazioni ad altre poco edificanti e i rosanero dovranno cambiare immediatamente marcia se vorranno ambire alle zone alte della classifica.

I rosanero sognano la Serie A dopo anni difficili

Gli ultimi anni per il Palermo sono stati tutt’altro che semplici. Dopo la gestione Zamparini di cui avevamo scritto anche noi del Fatto Nisseno, aveva portato il club al fallimento e aveva costretto i siciliani a ripartire dalla Serie D, il clima in città non è stato dei migliori e anche la nuova società venne pesantemente criticata, nonostante le parole di impegno del direttore generale Rinaldo Sagramola. Ciononostante la nuova dirigenza ha saputo mettere in piedi una squadra estremamente competitiva che nel giro di due anni è riuscita prima a vincere il campionato di Serie D e, poi, quello di Serie C. Dopo un avvio di stagione non propriamente entusiasmante, i rosanero sono riusciti a chiudere il campionato in crescendo, conquistando alla fine un’importantissima promozione in Serie B con i playoff vinti in finale contro il Padova e sempre stimolati dalla carica dell’allenatore Silvio Baldini. In estate è poi giunta la notizia che tutti stavano aspettando: il City Football Group, holding inglese, ha acquistato la maggioranza delle quote societarie ed è diventato il nuovo proprietario del club. Il fondo possiede già il Manchester City e altri club in giro per il mondo, tra cui anche squadre sudamericane come il Montevideo City. Ricordiamo inoltre che attualmente in Sud America e più precisamente in Brasile, si sta giocando la Serie A e la Serie B di cui è possibile consultare le quote delle scommesse della serie B più aggiornate. Il City Football Group, con l’acquisto del Palermo ha intenzione di farlo tornare in auge: il club allenato da Eugenio Corini ha infatti alternato delle buone prestazioni come quella casalinga contro il Genoa ad altre poco edificanti come la netta sconfitta per 3-0 subita sul campo di una scatenata Reggina ed è ora chiamato a dare continuità alla prestazioni positive.

Le altre favorite per il salto di categoria

Ma quali sono le principali indiziate per il salto di categoria? Quali le squadre che al momento sembrano avere le maggiori chance di andare in Serie A? Rispondere a questa domanda in un campionato incerto ed equilibrato come quello cadetto non è mai semplice, ma dando un’occhiata alle rose delle compagini notiamo come inevitabilmente, almeno sulla carta, ci siano delle società che hanno qualcosa in più. La prima è sicuramente il Genoa che come ci raccontava anche questo articolo di Sky Sport l’anno scorso ha salutato la Serie A ma che ha tenuto grossomodo la stessa squadra che negli ultimi anni aveva ben figurato in massima serie. I liguri, però, in questo avvio di stagione non sono riusciti ancora a fare la differenza e al momento risiedono in quinta posizione a quattro lunghezze di distanza dalla Reggina e dal Brescia capolista. Proprio il Brescia è un’altra delle candidate al salto di categoria, ma nelle ultime due stagioni i lombardi non sono mai riusciti a rispettare le aspettative delle vigilia. Occhio poi al Benevento del presidente Vigorito che, nonostante le scaramucce di inizio stagione raccontate anche da Rai News, come di consueto ha allestito una buona squadra ma che, come è spesso accaduto negli ultimi due anni, non è ancora riuscito a trovare continuità. Vuole sorprende anche il Parma che l’anno passato approcciava al campionato con l’obiettivo di salire immediatamente in Serie A TIM dopo la promozione dalla Serie C, ma i crociati in quell’occasione si sono dovuti confrontare con la dura realtà. Il campionato di Serie B non si vince acquistando i giocatori, ma si vince quando una squadra si esprime da squadra e riesce a dare continuità ai propri risultati: aspetto fondamentale in una competizione lunga, equilibrata ed estenuante dal punto di vista fisico e nervoso.

Staremo a vedere cosa riuscirà a fare il Palermo al suo primo campionato di Serie B sotto la nuova gestione del fondo di investimento proprietario anche del Manchester City e la sensazione diffusa è che i siciliani abbiano a propria disposizione tutte le qualità per sognare in grande e ambire a una promozione che sarebbe fondamentale per tutta la Regione Sicilia.