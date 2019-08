“Avremo a disposizione soltanto il campo di gioco per consentire la manutenzione, non ancora gli uffici, quindi e’ soltanto per consentire il prosieguo dei lavori al manutentore”. Lo ha detto Rinaldo Sagramola, direttore generale in pectore del nuovo PALERMO del duo Mirri-Di Piazza. “Io ho visto le ultime foto del campo, si sta riprendendo dopo un periodo di abbandono, l’ho visto molto migliorato – ha spiegato il dg rosanero -. Speriamo che quando servira’ a fine mese sara’ pronto. Vecchi dipendenti? Sono dispiaciuto, molti di loro li conosco per averci condiviso anni anche molto belli e ricchi di soddisfazioni, adesso vedremo. Partiamo da una struttura molto diversa da quella attuale, abbiamo preso comunque un impegno, in caso di assunzioni, di attingere alla forza-lavoro attuale e quindi sicuramente rispetteremo l’impegno. La stima su quanti dipendenti riassumere la stiamo mettendo a punto”. L’ex Vicenza e Brescia ha poi proseguito parlando della struttura sportiva del nuovo PALERMO: “E’ tutto apposto, volevamo aspettare l’ufficializzazione della Federazione sull’iscrizione della squadra che verra’ perfezionata oltretutto lunedi’ e poi vi diremo tutto”.Sabato era in programma la presentazione del nuovo allenatore, ma probabilmente il PALERMO sara’ ufficialmente in D lunedi’ prossimo. “Vediamo cosa dira’ la proprieta’, se preferisce fare tutto insieme oppure spostare le cose”, dice Sagramola che sul nuovo direttore sportivo o sull’ipotesi consulenze esterne, precisa: “Nessuno ha parlato di consulenze esterne, voi dite un sacco di cose a volte vere, a volte meno. Avete tanta fantasia. Ovviamente ci sara’ un area di supporto a tutta la struttura tecnica”. (ITALPRESS).