Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Luca. Domenica 9 Ottobre

Dal Vangelo secondo Luca 17,11-19.

Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea.

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza,

alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!».

Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati.

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce;

e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano.

Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono?

Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse:

«Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!».