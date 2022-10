Istruzione, Afam: 21 istituzioni diventano statali, anche il Bellini di Caltanissetta

Dal 1 gennaio 2023, 17 Istituti superiori di studi musicali e 5 Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute diventeranno ufficialmente istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica di Stato.

Due di essi (l’Istituto superiore di studi musicali di Bergamo e l’Accademia “Giacomo Carrara” di Bergamo) si fonderanno in un Politecnico delle arti.

A disporlo sono i decreti firmati dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR), Maria Cristina Messa, ai quali sono allegati gli statuti delle 21 istituzioni statizzate, le convenzioni sottoscritte tra il MUR, l’istituzione stessa e gli enti locali interessati, la dotazione organica dell’istituzione. I decreti sono stati inviati agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Entro il primo triennio di attività dell’istituzione statizzata (2023-2025), su richiesta del Ministero, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) effettuerà una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti. In caso di esito positivo, le successive valutazioni saranno svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Nel dettaglio, ecco l’elenco delle accademie e dei conservatori coinvolti su tutto il territorio nazionale:

Accademia “Giacomo Carrara” di Bergamo e Istituto superiore di studi musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo (che danno vita al Politecnico delle arti di Bergamo);

Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Ravenna;

Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Perugia;

Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Verona;

Accademia linguistica di belle arti di Genova;

Istituto superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” di Catania;

Istituto superiore di studi musicali “Giovanni Paesiello” di Taranto;

Istituto superiore di studi musicali “Arturo Toscanini” di Ribera;

Istituto superiore di studi musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona;

Istituto superiore di studi musicali di Modena e Carpi “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli”;

Istituto superiore di studi musicali “Achille Peri e Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo Ne Monti;

Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena;

Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia;

Istituto superiore di studi musicali “Giovanni Lettimi” di Rimini;

Istituto superiore di studi musicali “Giacomo Puccini” di Gallarate (VA);

Istituto superiore di studi musicali “Giulio Briccialdi” di Terni;

Istituto superiore di studi musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna;

Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca;

Istituto superiore di studi musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese;

Istituto superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” di Livorno;

Istituto superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta