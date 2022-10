Inflazione: Istat, all’11,9% al top da 1984, inflazione acquisita 2022 +8%

Bisogna risalire a marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale Nic pari a +11,9%, come quello che si è registrato ad ottobre. Lo rileva l’Istat a commento dei dati diffusi oggi. L’inflazione acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l’indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta del 4,0% su base mensile e del 12,8% su base annua (da +9,4% nel mese precedente).