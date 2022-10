Governo, Meloni: “Seguirò le orme delle grandi donne italiane”

“Sento il grande onore e la responsabilita’ di essere la prima donna a guidare l’Italia. Nel mio compito seguiro’ le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video-messaggio inviato alla National Italian American Foundation in occasione del 47 Gala Awards.

“L’Italia, le cui antiche radici e la cui bellezza unica sono riconosciute in tutto il mondo, e’ il risultato dell’ingegno della sua gente, qui e all’estero. L’Italia, Paese membro del G7, si vanta anche di un ventaglio incredibile di piccole e medie imprese – aggiunge – di istituzioni scientifiche e accademiche riconosciute a livello internazionale e di un polo di innovazione in costante crescita.

Solo lavorando insieme – sottolinea ancora – possiamo avere successo nell’affrontare le tante sfide che ci attendono”.