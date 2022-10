Federturismo: gli italiani non rinunciano al Ponte di Ognissanti

Complice un calendario favorevole e le previsioni di bel tempo in tutta la penisola saranno 7 milioni, in linea con il 2019, gli italiani che si metteranno in viaggio per la festività del 1 novembre. Sono le previsioni di Federturismo.

L’85% di loro rimarrà in Italia trascorrendo in media 2 notti fuori casa, in prevalenza presso parenti e amici, ma anche nelle strutture alberghiere in cui il tasso di occupazione supera il 70% con punte dell’84% a Roma. Visiteranno le città d’arte, in particolare Roma, Firenze e Venezia e i piccoli borghi, ma molti opteranno anche per qualche giorno di relax alle terme. Per i connazionali che decideranno di concedersi un ponte fuori confine saranno preferite le capitali europee con in vetta Parigi e Barcellona, mentre quei viaggiatori che vorranno godersi gli sgoccioli di questa coda estiva sceglieranno il mare delle Canarie e di Malta.

Nonostante i forti rincari legati ai costi dell’energia continuino a pesare sulle imprese compromettendone la tenuta per i mesi invernali e sui cittadini condizionandone le scelte, a prevalere è comunque un grande desiderio di evasione. E’ con soddisfazione, infine, che Federturismo registra un po’ ovunque, ormai da Pasqua, il ritorno di un bel movimento di turisti stranieri: innanzitutto americani, francesi e tedeschi.