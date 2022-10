Crollata l’aula magna dell’Università di Cagliari. Sul posto Vigili del Fuoco

L’aula magna dell’università di Cagliati è crollata. Lo si apprende da fonti dei vigli del fuoco che sono già presenti all’ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre. Al momento non risultano feriti per il crollo in tarda serata di una palazzina nell’area che ospita le facoltà umanistiche dell’Università di Cagliari.

La struttura, dove c’è anche un’Aula Magna, è frequentata, infatti, da studenti e docenti nelle ore di apertura della Facoltà. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie.

L’edificio di due piani crollato aveva ospitato sino a questa sera alcune lezioni. Secondo quanto appreso gli ultimi studenti sono andati via dalla palazzina che è stata chiusa verso le 20. Il crollo si è verificato verso le 21.50 nell’edificio retrostante l’ingresso principale del complesso che ospita le facoltà umanistiche e l’aula magna della facoltà di geologia. Al momento sembra esclusa la presenza di persone sotto le macerie, ma i Vigili stanno ancora operando. Presenti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il Rettore Francesco Mola. (Ansa)