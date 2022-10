Covid, 29.040 i nuovi positivi e 85 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 29.040 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 182.614 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino (che d’ora in avanti diventerà settimanale), diffuso dal Ministero della Salute. Sono 85 le vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 179.025. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.824 i ricoverati con sintomi, dei quali 228 in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 15,9%. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it