Coppa Italia Eccellenza. Sfuma sogno qualificazione della Nissa battuta 5-2 dall’Akragas. Non bastano i gol di Azzara e Ortiz

Sfuma il sogno della Nissa di conquistare il passaggio al terzo turno della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Davie Boncore è stata sconfitta 5-2 dall’Akragas al termine di una partita tosta nella quale, a venticinque minuti dalla fine, era ancora sull’1-1, risultato che avrebbe qualificato proprio i biancoscudati.

Avvio forte dei padroni i casa. Prima Selmi ha parato un rigore a Mansour, poi Pavisich ha portato in vantaggio l’Akragas. Tuttavia, sul finire del primo tempo Azzara, con una magia su calcio di punizione, ha rimesso il risultato in parità permettendo alla Nissa di qualificarsi. Il sogno, tuttavia, è durato 25 minuti.

In rapida serie è arrivato l’uno – due argentino di Semenzin e Pavisich. Ma la Nissa ha reagito andando a segno con Ortiz innescato da Azzara. Nel finale, con la Nissa proiettata in avanti alla ricerca del pari che l’avrebbe qualificata, l’Akragas ha segnato ancora con Mansour e Garufo su rigore per il 5-2 finale.