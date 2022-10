CCIA Caltanissetta, promuove incontri di approfondimento sulle Misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0

DINTEC E PROMOS ITALIA, IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE– Organizzano un ciclo di incontri di approfondimento sulle Misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 e voucher connettività e sugli interventi volti a favorire l’export attraverso una maggiore competitività, digitalizzazione, preparazione e conoscenza degli strumenti finanziari. Si tratta di una serie di eventi che segue il percorso evolutivo riflesso nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0.

Prosegue, quindi, il percorso per esaminare e diffondere ancora di più la cultura dell’innovazione, sulla base del succitato Piano Nazionale Transizione 4.0, il piano infatti, supporterà le PMI italiane per rafforzare la ricerca di base e applicata, promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi in modo da renderle più competitive e resistenti alle criticità contemporanee.

Questo l’obiettivo cardine di Promos Italia, in collaborazione con Dintec e Unioncamere che, pertanto, realizza e continuerà a realizzare una serie di eventi gratuiti svolti in modalità Webinar.

Gli eventi organizzati sono e saranno rivolti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) Italiane appartenenti a tutti i settori merceologici.

L’ 11 Ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:00, si svolgerà in diretta il primo Webinar gratuito: “INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: QUALI OPPORTUNITÀ PER LE PMI” (per partecipare basterà iscriversi gratuitamente al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/4718078487944780559 ).

Nell’evento del 11 Ottobre dalle ore 15:30, saranno presenti per i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori Promos Italia con Simona De Musso e Unioncamere con Alessandra Procesi.

Seguiranno gli interventi realizzati da DINTEC con Antonio Romeo che illustrerà “La transizione digitale delle PMI: Le misure del Piano Transizione 4.0 e i servizi dei PID, Voucher connettività”, Invitalia con Luca Venanzi ed il suo argomento “Le misure a favore della Digital Transformation: Bonus Export Digitale per le micro imprese che operano nel settore manifatturiero”, Promos Italia con Leila Stasi con “La finanza agevolata in ottica di internazionalizzazione”, infine, si procederà con la conclusione dei lavori dedicando del tempo ai quesiti dei partecipanti in modo da rendere gli interventi interattivi con i relatori.

Per ulteriori informazioni e valutazione dello stato di digitalizzazione della propria azienda e un checkup gratuito su strumenti e competenze, la Camera di Commercio di Caltanissetta invita tutti gli imprenditori e ricorda di poter contattare l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale di Caltanissetta per prenotare un appuntamento gratuito e una consulenza personalizzata.

La richiesta potrà essere avanzata attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o prenota@cl.camcom.it