Caltanissetta. Stasera la nissena Sophie Melfa protagonista nel talent “The Voice Kids Malta”

CALTANISSETTA. C’è grande attesa in città per Sophie Melfa, giovanissima nissena di 12 anni tra le cinque artiste italiane, selezionata per le talentuose capacità canore a partecipare al talent “The Voice Kids Malta”. Sophie ha avuto accesso alle audizioni dopo che la manager internazionale ha attentamente ascoltato alcune registrazioni, inviate dalla sua vocal coach Mariangela Rizza, presentandole alla produzione del talent.

E proprio a Malta oggi 7 ottobre si svolgerà “The Voice Kids Malta”. Il principale canale televisivo maltese proporrà la diretta streaming sul sito www.tvmi.mt alle ore 20.50 consentendo così di seguire la giovanissima quanto talentuosa cantante nissena.

Che nell’occasione avrà anche un fan d’eccezione nel primo proprio cittadino. Il sindaco Roberto Gambino, che ne apprezza parecchio il talento canoro e musicale, ha ricordato: “Le capacità canore di Sophie le abbiamo apprezzate in occasione della Festa della Musica 2021 alla scalinata San Francesco. A Sophie voglio inviare un grosso in bocca al lupo per questa bellissima ed entusiasmante esperienza che sta per iniziare”.