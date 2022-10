Caltanissetta, Questura incontra gli studenti della Don Milani: “Attenti ai rischi del cyberbullismo”

Si è svolta la sconda conferenza degli agenti della Polizia Postale con gli studenti di Caltanissetta.

L’incontro si è svolto con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta, nell’ambito del progetto “Cyberbullismo: the end”.

Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete.

La rete di scuole nissene comprende l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, scuola capofila, l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, il Circolo Didattico “Leonardo Sciascia” e l’I.T.E.T. “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta e prevede interventi formativi rivolti agli alunni/studenti, docenti e genitori.

“I poliziotti ci hanno spiegato come una semplice foto, inviata a uno sconosciuto che crediamo un coetaneo amico, possa diventare una pericolosa arma per chi ci vuole ricattare – hanno commentato gli alunni -. Utilizzando programmi di fotoritocco si può travisare la realtà far sembrare ciò che non è. Noi bambini e adolescenti, però, non dobbiamo fidarci mai e se abbiamo un dubbio dobbiamo rivolgerci ai nostri genitori, fratelli maggiori o poliziotti”.