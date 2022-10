Caltanissetta, Il sindaco Gambino: “D’accordo con i tifosi, le chiacchiere stanno a zero; giù le mani dal Tomaselli, chi ha scritto ha ragione”

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino, a proposito della delicata questione legata all’utilizzo del campo sportivo comunale Tomaselli, riprendendo uno striscione che ieri è stato affisso allo stadio Palmintelli in occasione della sfida Nissa-Mazarese, ha sottolineato: “È vero attendiamo l’accordo tra due federazioni ed intanto quel gioiello del Tomaselli non può essere utilizzato. Sono d’accordo con i tifosi le chiacchiere stanno a zero quando su un bene comune si giocano “partitucole” di refusi di potere”.

Il sindaco ha poi rimarcato: “Giù le mani dal Tomaselli, chi ha scritto ha ragione, la pazienza ha un limite e adesso siamo sulla buona strada per superare quel limite . La settimana non inizia bene per niente. Vi tengo aggiornati”.