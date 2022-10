Caltanissetta, H24TOP FIGHT NIGHT: atleti di Boxe Thai e Kickboxing in gara il 30 ottobre

Il 30 Ottobre 2022 Caltanissetta diventerà il “ring” nel quale si disputerà la I° edizione di “H24TOP FIGHT NIGHT”, l’evento di Boxe Thai e Kickboxing, ideato dal Maestro Calogero Palmeri e la Federazione Fight 1.

Ancora una volta FIGHT1, il primo circuito italiano di sport da combattimento, propone una prestigiosa gara per dare inizio ad un nuovo anno agonistico. L’evento è sponsorizzato dal Comune di Caltanissetta che ha subito sposato il progetto con molto entusiasmo.

Il Palacannizzaro di Caltanissetta sarà il punto nevralgico nel quale si darà il via alle competizioni agonistiche. Si disputeranno combattimenti nazionali di Boxe Thai e Kickboxing. L’ingresso per il pubblico sarà libero e gratuito.

Una gara a iscrizioni che inizierà alle 09.30 con la demo dei dilettanti che si sfideranno in tornei e si concluderà con l’ Evento serale con match di esperienza più elevata.

Di scena i migliori Atleti della storica Accademia Dragon Gym tra cui: Andrea Grillo, Martina Campo, Elisa Iannello. Nello spettacolo serale doveva essere protagonista anche l’atleta Matteo Lo Cascio che, però, annuncia con orgoglio la sua “assenza” poiché, nello stesso periodo, dovrà essere già in viaggio per la Turchia con la Nazionale Italiana per disputare i Mondiali Iska.

“Con tristezza non potrò combattere in casa mia, cosa che avrei voluto fortemente, ma con orgoglio e determinazione andrò a rappresentare l’Italia al massimo delle mie possibilità – ha commentato la giovane promessa italiana della Muay Thai Matteo Lo Cascio -. Sono certo sarà un’esperienza che mi lascerà emozioni uniche. Sono pronto a vincere nonostante sia consapevole che all’estero il livello è veramente alto. Per i miei compagni e il mio Maestro faccio i migliori in bocca al lupo per questo Evento. Abbiamo lavorato veramente tanto e sono sicuro che i miei compagni sapranno dare il massimo in quella serata”.

“L’evento H24Top Fight Night nasce dalla grande voglia di riportare il mondo delle arti marziali a Caltanissetta. Questa volta però l’evento rappresenta il progetto lavorativo che sto portando avanti insieme alla mia squadra – ha commentato il Campione del Mondo e Maestro dell’Accademia Dragon Gym Calogero Palmeri -. Unire lo sport alla sana nutrizione e alla possibilità di dare ai ragazzi il modo per autofinanziarsi legando la loro passione ad un’attività lavorativa. Herbalife Nutrition e il progetto che ho creato insieme al mio Maestro Salvatore Abate, H24Top, rappresentano una svolta per i miei ragazzi e per tutti gli atleti che desiderano con il cuore di vivere della propria passione. Sono certo che questa I° edizione sarà uno spettacolo, i ragazzi faranno vibrare quelle 16 corde del ring”.