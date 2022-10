Caltanissetta, giovedì “Testimoni sulla via della pace” all’ultimo incontro del Cortile della Sapienza

Giovedì 13 ottobre alle 18.30 nella sala Fiandaca del Seminario Diocesano di Caltanissetta in viale Regina Margherita è stato organizzato l’ultimo appuntamento con il “Cortile della Sapienza” 2022.

“Testimoni sulla via della pace” è il titolo scelto per questo incontro che avrà come focus centrale la guerra raccontata da chi l’ha vista da vicino con i propri occhi, chi investe la propria vita per raccontarla e chi promuovere il dialogo e il confronto tra le diverse culture.

L’evento sarà introdotto e moderato da Edoardo Vagginelli. Interverranno Sebastiano (Nello) Scavo, Abdelkarim Hannachi e in collaborazione con la Migrantes, è stata prevista anche una testimonianza di chi proviene da zone di guerra.

Nello Scavo (nella foto di copertina) è inviato speciale di «Avvenire», che negli anni ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone calde come la ex Jugoslavia, il Sudest asiatico e i paesi dell’ex Urss e che oggi segue, da inviato di guerra, il conflitto in Ucraina.

Abdelkarim Hannachi (nella foto in basso) ha diversi incarichi e, tra questi tiene anche dei corsi, in università italiane e americane, sulla cultura mediterranea, sull’immigrazione e sull’intercultura.

Don Alessandro Rovello, direttore dell’Ufficio Cultura e Comunicazioni della Diocesi di Caltanissetta, invita la cittadinanza a partecipare a questo incontro.