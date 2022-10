Caltanissetta, contro il caro bollette un panificio “apre” il forno a cotture private

L’iniziativa del titolare di un panificio di Caltanissetta, sulla scia di un generoso modello già avanzato in altre zone d’Italia, accende i riflettori sul volto solidale e caritatevole della società.

“Vogliamo dare una mano a chi ha necessità di risparmiare perchè non riesce ad arrivare a fine mese” ha spiegato il panettiere Fedele Termine e, con un messaggio su un social network, ha comunicato a tutti coloro i quali vorranno usufruirne che dalle 9.30 fino alle 11.00 lo spazio rimasto libero nel suo forno, sempre acceso a quegli orari, potrà essere utilizzato gratuitamente per “infornare la propria pasta o la carne”.

I prezzi di energia elettrica e metano continuano a salire e l’inverno che ci attende comincia a essere sempre più duro e rigido. Al problema del riscaldamento termico si aggiunge anche quello alimentare: i forni per cuocere il cibo, infatti, peseranno ancora di più nel bilancio familiare.

“E’ il minimo che possiamo fare per aiutare chi ha bisogno” ha spiegato il panificatore che da anni sostiene la fascia più fragile della società donando ciò che di invenduto resta la sera attraverso il canale istituzionale della Croce Rossa o nella “panchina della solidarietà” che si trova di fronte la sua attività di via Fra’ Giarratana.

Un’iniziativa che si auspica possa essere presa come esempio da altri imprenditori o che sensibilizzi qualsiasi persona per adoperarsi a supportare con ogni mezzo o soluzione, i propri concittadini in difficoltà economica.