Caltanissetta. Armando Turturici. La riflessione: “Perchè non rivalutare il campo sportivo polivalente del Quartiere Angeli?”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito al campetto sportivo polivalente della zona Quartiere Angeli per una sua eventuale valorizzazione.

“Caltanissetta è (anche) la città delle potenzialità e mi auguro davvero che tutti ne possano prendere contezza. Nella zona del quartiere Angeli, proprio accanto la scuola “V. Veneto” esiste un’area molto interessante che potrebbe diventare un bellissimo campetto sportivo polivalente con anche la possibilità di rappresentazioni teatrali all’aperto. Sto parlando del campo di bocce, su cui è stato investito del denaro in passato. L’area è abbastanza vasta (c’è anche uno spogliatoio) e potrebbe consentire di crearvi un campetto di basket, uno da pallavolo, un pezzo per i giochi da tavolo (scacchi, dama, Risiko, ecc) e, perché no, anche uno per il calcetto, oltre a poter mantenere quello di bocce.

La rivalutazione di questo campo (oggi abbandonato e pieno di erbacce) potrebbe, inserita nel processo di rigenerazione già in atto in questo quartiere (ci sono lo Spazio Pitta, la sede ASP, il cimitero monumentale, il castello di Pietrarossa e, a quanto so, prossimamente anche i locali della soprintendenza), essere importantissima per il quartiere e soprattutto per tenere lontani i ragazzi più giovani dalle “strade”.

Infatti, questo campo è paradossalmente diventato ricettacolo di brutte cose, dal momento che non è controllato e accessibile a chiunque da buchi fatti ad hoc. Il campo potrebbe anche diventare luogo di incontro con l’inserimento di panchine, gazebi, giostrine. Si potrebbe mettere una casetta dei libri, installare sculture permanenti di sensibilizzazione a certi temi, opere artistiche, e via dicendo. Insomma, potrebbe essere un altro incentivo per portare la gente in centro storico”.