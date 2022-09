Ucraina: 51.250 soldati russi morti in guerra ma Mosca nega le cifre

Circa 51.250 soldati russi sarebbero stati uccisi dall’inizio dell’invasione militare di Mosca in Ucraina, secondo i dati pubblicati dallo Stato Maggiore della Difesa di Kiev. Il bilancio appare in un grafico pubblicato su Twitter, che mostra le “perdite totali in combattimento del nemico” dal 24 febbraio ad oggi.

Oltre ai soldati uccisi, secondo la stessa fonte, la Russia avrebbe perso un totale di 2.112 carri armati, 4.557 veicoli corazzati e 239 aerei. Alla domanda sul costo dell’invasione durante un discorso al Russian Eastern Economic Forum tenuto ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha negato le notizie sulle perdite di Mosca. “Non abbiamo perso nulla e non perderemo nulla”, ha detto il leader del Cremlino.

“Il vantaggio principale è il rafforzamento della nostra sovranità”. Mo