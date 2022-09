Tragedia della strada. Scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’auto: muore centauro a Palermo

Tragedia della strada a Palermo. A perdere la vita in un incidente stradale è stato un centauro di 58 anni. Il sinistro s’è verificato in via Olio Di Lino a Palermo. A scontrarsi sono state una moto e un’Alfa Romeo. Ad avere la peggio nell’impatto, sul quale sono in corso gli accertamenti del caso per stabilirne l’esatta dinamica, è stato il motociclista.

Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale. Per il centauro non c’è stato nulla da fare in quanto, a seguito del violentissimo impatto, è purtroppo deceduto.