Studente scrive una tesi su Draghi. Il premier risponde: “Spero di essere stato d’ispirazione”

durante le vacanze di agosto il premier ha trovato il tempo di rispondere ad Alessio, giovane studente che ha scelto di scrivere una tesina proprio sull'ex numero uno Bce.

Mario Draghi da qualche giorno è tornato a palazzo Chigi, alle prese con caro bollette e affari correnti, ma durante le vacanze di agosto il premier ha trovato il tempo di rispondere ad Alessio, giovane studente che ha scelto di scrivere una tesina proprio sull’ex numero uno Bce.

“Caro Alessio mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri – scrive il premier – ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione”. Il presidente del Consiglio non è nuovo a questo tipo di cose: qualche mese fa aveva risposto ad un altro studente che aveva dedicato la sua tesi di laurea al reddito di cittadinanza, ammettendo fosse una “misura di uguaglianza” che però “ha dei limiti”.