Sommatino. Concluso con pieno successo l’IGF della Diocesi di Caltanissetta

SOMMATINO. Si è concluso oggi il 15^ IGF della Diocesi di Caltanissetta che ha visto coinvolte centinaia di persone a Sommatino, ieri e oggi, assieme al Vescovo della nostra Diocesi.

Momenti di gioia ieri con il raduno e l’arrivo del Braciere, seguito dalla meravigliosa esibizione della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi con la “Serenata a Maria”. Dopo l’adorazione eucaristica, abbiamo anche assistito al Musical “Il Re Leone” portato in scena dall’Associazione Sommatinese “Insieme per un sogno”.

Questa mattina invece è stata la volta delle testimonianze, concluse con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato il Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto, l’ Unità Pastorale di Sommatino che ha organizzato perfettamente gli eventi e tutte le unità degli altri Comuni, nonché i Carabinieri, i Vigili Urbani, la Croce Rossa e la Protezione Civile che si son messe a disposizione per garantire la sicurezza del territorio e l’associazione Insieme per un Sogno per aver rallegrato la serata di ieri con il Musical “Il Re Leone”. Il testimone ora passa alla Città di Campofranco per l’edizione XVI dell’IGF dell’anno prossimo.